A polícia do Reino Unido efetuou, no início deste mês, uma apreensão recorde de 5,7 toneladas de cocaína em um contêiner de bananas procedente da América do Sul, anunciou nesta sexta-feira (23, noite de quinta em Brasília) a Agência Nacional de Luta contra o Crime Organizado (NCA, na sigla em inglês).