Rebeldes houthis do Iêmen dispararam dois mísseis contra um navio carregado com milho do Brasil com destino a um porto no Irã na segunda-feira, 12, causando pequenos danos, mas sem ferir a tripulação, segundo as autoridades. O ataque ao navio graneleiro Star Iris, de bandeira das Ilhas Marshall e operado pela Grécia, mostra como os houthis agora têm como alvo os navios que viajam pelo Mar Vermelho, pelo Golfo de Áden e pelo Estreito de Bab el-Mandeb, que liga as duas vias navegáveis.