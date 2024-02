O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, criticou na quinta-feira, 22, uma reportagem do The New York Times que revelava que as autoridades policiais dos Estados Unidos vinham investigando havia anos alegações de supostos vínculos de aliados do governante mexicano com narcotraficantes. Como reação, o presidente divulgou o telefone celular do jornalista responsável pela matéria, durante uma entrevista coletiva.