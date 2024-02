Porta-voz do Departamento do Estado americano, Matthew Miller afirmou nesta terça-feira, 20, que "nós não concordamos" com a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva segundo a qual estaria ocorrendo um genocídio na Faixa de Gaza, de Israel contra os palestinos. "Temos deixado bem claro que não acreditamos que um genocídio tenha ocorrido em Gaza", disse, ao ser questionado sobre a declaração.