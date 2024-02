Um perfil do governo de Israel no X, antigo Twitter, mencionou o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, em uma publicação nesta terça-feira, 20, e disse que o presidente brasileiro nega o Holocausto. A postagem é mais uma repercussão da fala em que Lula comparou as ações de Israel na Faixa de Gaza ao extermínio de judeus por Adolf Hitler.