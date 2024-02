Um avião de pequeno porte caiu em um parque de casas móveis na Flórida, Estados Unidos, nesta quinta-feira, 1º de fevereiro, matando várias pessoas a bordo do avião e em uma casa, disseram autoridades do Corpo de Bombeiros. O piloto do monomotor Beechcraft Bonanza V35 relatou uma falha no motor pouco antes da queda da aeronave por volta das 19h, informou a Administração Federal de Aviação (FAA).