Os incêndios florestais na região de Valparaíso, no centro do Chile, e em Viña del Mar, já deixaram ao menos 64 mortos, segundo dados do governo local. "Esse número vai crescer. Sabemos que vai crescer significativamente", disse o presidente do Chile, Gabriel Boric, em pronunciamento à imprensa em Quilpué, uma área de colinas povoadas nos arredores de Viña del Mar, a cerca de 90 km de Santiago.