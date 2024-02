A procuradora-geral do estado americano de Nova York, Letitia James, entrou nesta quarta-feira (28) com uma ação contra a gigante brasileira JBS, acusando a empresa de "greenwashing", ou apropriação injustificada de virtudes ambientalistas, por ter assumido compromissos insustentáveis para reduzir suas emissões de gases do efeito estufa.