A ex-embaixadora dos EUA na ONU, Nikki Haley, disse que vai se manter na disputa contra o ex-presidente Donald Trump nas primárias republicanas independente do resultado no seu estado, a Carolina do Sul, no sábado, 24. Haley é a última grande candidata no caminho de Trump para a indicação presidencial do Partido Republicano, e, apesar de não aparecer com chances nas pesquisas, ela disse que "se recusa a desistir".