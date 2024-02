O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, negou que irá aceitar um acordo de cessar-fogo com o Hamas. "Não terminaremos a guerra antes de completarmos a eliminação do Hamas, a repatriação dos raptados e a promessa de que Gaza não representará outra ameaça para Israel", disse Netanyahu, em um pronunciamento transmitido na rede de televisão neste domingo. "Os esforços para libertar os nossos raptados continuam. Como enfatizei no gabinete geral, não concordaremos com qualquer acordo a qualquer preço. Muitas coisas são ditas na mídia como se concordássemos com elas e não concordamos", acrescentou.