O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta sexta-feira, 9, ter ordenado o Exército do país a preparar um plano para evacuar a população de Gazah antes de uma esperada invasão à cidade no sul da Faixa de Gaza. Netanyahu fez o anúncio em meio a críticas internacionais ao plano de Israel de invadir a movimentada cidade na fronteira com o Egito.