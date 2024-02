Duas pessoas morreram depois que um navio porta-contêineres colidiu com uma ponte ao sul da cidade de Guangzhou, no sul da China, nesta quinta-feira, 22. Com o choque, parte de uma estrada desabou com os veículos. Três pessoas estão desaparecidas e duas foram resgatadas. Uma pessoa do navio sofreu ferimentos leves, segundo uma declaração do governo da cidade de Guangzhou na quinta-feira.