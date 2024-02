O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, culpou diretamente o russo Vladimir Putin pela morte do líder da oposição Alexei Navalni, a quem descreveu como uma voz poderosa em defesa da verdade. Navalni, o principal opositor do presidente da Rússia, morreu na prisão nesta sexta-feira, 16, por causas ainda não esclarecidas. A ONU, a Otan e a União Europeia pediram investigações sobre a morte do dissidente russo.