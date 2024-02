A candidatura a presidente de Boris Nadezhdin, político antiguerra e rival do presidente Vladimir Putin, foi rejeitada nesta quinta-feira, 8, pelas autoridades eleitorais russas, um sinal do Kremlin de que não toleraria nenhuma oposição pública à invasão da Ucrânia. A ação da Comissão Eleitoral Central fornece um caminho ainda mais tranquilo para o ganhar um quinto mandato no poder. Ele enfrenta apenas uma oposição simbólica de candidatos pró-Kremlin na votação de 15 a 17 de março e é praticamente certo que vença, dado seu firme controle do sistema político da Rússia.