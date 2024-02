O Ocidente tentou isolar a economia da Rússia em retaliação à invasão da Ucrânia. Dois anos depois, as relações comerciais da Rússia com o mundo Rússia foram totalmente redesenhadas. Confrontado com sanções punitivas, o Kremlin cortou ligações de décadas com o Ocidente e aprofundou a dependência de Moscou na China e em outras nações simpatizantes. A mudança manteve vivas a indústria militar e a economia civil da Rússia no processo.