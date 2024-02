O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou neste domingo, 18, durante entrevista coletiva em Adis Abeba, na Etiópia, que deve esperar os exames médicos legistas para emitir uma declaração mais longa sobre a morte de Alexei Navalni, principal opositor do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Navalni morreu na sexta-feira, 16, em uma prisão no Ártico russo após se sentir mal durante uma caminhada.