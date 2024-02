A morte do ex-presidente do Chile Sebastián Piñera, num acidente aéreo nesta terça-feira, dia 6, repercutiu no Brasil, onde ele mantinha vínculos políticos e havia estado na semana passada. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lembrou, em mensagem publicada na sua conta oficial no X (antigo Twitter), que manteve convivência e "bom diálogo" com o político da direita chilena, enquanto ambos estiveram ou não no poder.