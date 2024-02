A Promotoria chinesa informou nesta segunda-feira, 19, que o ex-presidente do Banco da China Liu Liange foi indiciado por suborno. É mais um dos vários funcionários de empresas e do governo que foram atingidos pela campanha anticorrupção do líder chinês Xi Jinping. Liu Liange é acusado de tirar vantagem dos seus cargos no Banco da China e anteriormente como presidente do Banco de Exportação e Importação da China, afirmou a Procuradoria Popular Suprema num comunicado publicado nas redes sociais.