Um ataque de drone israelense atingiu a cidade portuária de Sidon, no sul do Líbano, neste sábado, 10, segundo autoridades de segurança local. O ataque deixou dois mortos e duas pessoas feridas. Sidon está localizada a cerca de 60 quilômetros da fronteira do Líbano com Israel. As forças militares libanesas isolaram a área.