A Justiça da Alemanha adiou, nesta sexta-feira, 16, pouco após o início da sessão, o julgamento, por vários crimes sexuais, do homem que é também o principal suspeito do caso Madeleine McCann, a menina britânica que desapareceu em 2007 em Portugal. O tribunal decidiu interromper a audiência e adiá-la para a próxima sexta-feira, 23, por objeções da defesa sobre a imparcialidade do julgamento.