A secretária de América Latina e Caribe do Ministério de Relações Exteriores (MRE), Gisela Maria Padovan, disse nesta sexta-feira, 23, que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deverá ter ao menos duas reuniões bilaterais em sua visita à Guiana e a São Vicente e Granadinas. Ela falou a jornalistas no Palácio do Itamaraty em um evento conhecido como briefing - quando diplomatas explicam a jornalistas como será a viagem do presidente.