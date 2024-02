O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, disse neste domingo (25) que os ataques contra o grupo militante Hezbollah, do Líbano, serão ampliados, mesmo se houver um cessar-fogo com o Hamas na Faixa de Gaza. O Hezbollah, que vem trocando ataques com os israelenses durante o conflito em Gaza, havia dito que interromperia seus ataques quase diários caso houvesse uma trégua em Gaza.