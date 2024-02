Os bombardeios de Israel contra o Hezbollah atingiram o leste do Líbano pela primeira vez desde o início da guerra em Gaza. Os ataques aéreos desta segunda-feira, 26, foram mais longe que qualquer outro recente e se aproximaram da fronteira com a Síria. Em resposta, o grupo apoiado pelo Irã lançou dezenas de foguetes contra as bases israelenses.