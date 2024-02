O Irã emitiu um alerta neste domingo aos Estados Unidos sobre o potencial alvo de dois navios de carga, Behshad e Saviz, no Oriente Médio. O aviso ocorre após os EUA e o Reino Unido lançarem uma campanha massiva de ataques aéreos contra os rebeldes Houthi do Iêmen. Há um crescente desconforto do governo iraniano com os ataques dos Estados Unidos ao Iraque, à Síria e ao Iêmen, visando milícias apoiadas pela República Islâmica.