No início do ano, Israel acusou a agência da ONU de assistência aos palestinos (UNRWA, na sigla em inglês) de colaborar com o Hamas e disse que 10% dos funcionários tinham ligações com o grupo. O escândalo causou a suspensão do financiamento dos EUA e de outros aliados aos trabalhos da UNRWA em Gaza. Segundo o Wall Street Journal, porém, um relatório da inteligência americana questiona boa parte dessa narrativa.