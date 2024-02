O Parlamento da Hungria votou nesta segunda-feira, 26, para ratificar a proposta de adesão da Suécia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), depois de 18 meses de atrasos. A ratificação foi aprovada com 188 votos a favor e seis contra, resultado de meses de disputa entre os aliados para convencer o governo nacionalista da Hungria a suspender seu bloqueio à adesão da Suécia.