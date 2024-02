Assessor de Segurança Nacional do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, Jake Sullivan afirmou neste domingo, 25, que Israel, Egito, Estados Unidos e Catar se reuniram em Paris e concordaram sobre o "contorno básico" do que seria um acordo de troca de reféns e cessar-fogo temporário entre israelenses e o Hamas. Segundo ele, é necessário agora que ocorram negociações indiretas com o grupo palestino, em meio aos ataques de Israel na Faixa de Gaza.