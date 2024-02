O Rio de Janeiro recebe nesta quarta e quinta-feira, dias 21 e 22, a Reunião de Chanceleres, um evento preparatório para a Cúpula do G20, o encontro das maiores economias do planeta. O Brasil assumiu a presidência rotativa do G20 pela primeira vez em 1º de dezembro, com mandato de um ano, e realizará 130 reuniões nas cinco regiões do país ao longo dos próximos 12 meses.