Segura da proteção dos Estados Unidos e confiante nos tempos de paz, a Europa reduziu praticamente pela metade os gastos em defesa nas três décadas que se seguiram a Guerra Fria. Até que Vladimir Putin rompeu com a aparente normalidade ao invadir a Ucrânia. O conflito, que completa dois anos neste sábado, 24, expõe as fragilidades do continente no momento em que o apoio dos EUA é cada vez mais incerto. E levou a mudança de foco: do desenvolvimento verde para as armas.