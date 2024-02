A guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas polarizou a primeira reunião de chanceleres do G20, aberta nesta quarta-feira, dia 21, no Rio, segundo representantes de seis delegações estrangeiras presentes à plenária. Houve um debate intenso sobre a guerra no Oriente Médio, com manifestações mais enfáticas a favor dos palestinos vindas de Egito, Indonésia e África do Sul, e apoio manifesto à necessidade de reagir ao terrorismo do Hamas por parte de Estados Unidos e Reino Unido.