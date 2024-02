A guerra com a Rússia causou danos ao patrimônio cultural da Ucrânia no valor de US$ 3,5 bilhões (R$ 17,4 bilhões) e gerou perdas de receitas de US$ 19 bilhões (R$ 94,5 bilhões) no setor de entretenimento, arte e turismo, estimou a Unesco nesta terça-feira (13).