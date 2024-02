O ministro das Relações Exteriores do Brasil, embaixador Mauro Vieira, afirmou na tarde desta quinta-feira, 22, que os chanceleres do G20 voltarão a se reunir em setembro, em paralelo à Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, para aprofundar o debate iniciado pelo grupo no evento realizado nesta quarta e quinta-feira, no Rio de Janeiro.