Um foguete explodiu nas proximidades de um navio que viajava pelo Mar Vermelho, na costa do Iêmen, na noite da terça-feira, 27, em um suposto novo ataque dos rebeldes houthis. O Centro de Operações Comerciais Marítimas do Reino Unido informou que o ataque aconteceu a cerca de 110 quilômetros da costa da cidade portuária de Hodeida, controlada pelos houthis. "A tripulação e o navio estão seguros e seguem para o próximo porto de escala", relatou o órgão. A embarcação não foi identificada. Fonte: Associated Press.