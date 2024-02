O conselho executivo do Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou, nesta quarta-feira (31), um desembolso de cerca de US$ 4,7 bilhões (R$ 23,3 bilhões) para a Argentina, visando "apoiar" os esforços do governo do presidente Javier Milei para restabelecer "a estabilidade macroeconômica".