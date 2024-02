As declarações do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, no domingo, 18, resultaram em notas de repudio da comunidade judaica brasileira e de entidades especializadas que trabalham com a memória do Holocausto. Lula também causou um desconforto diplomático com Israel, que declarou que ele é persona non grata no país até se desculpar. O presidente brasileiro comparou a ofensiva israelense na Faixa de Gaza com o extermínio de judeus feito pela Alemanha Nazista no regime de Adolf Hitler, de 1933 a 1945.