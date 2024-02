O ex-presidente do Chile Sebastián Piñera, 74 anos, morreu na tarde desta terça-feira, 6, segundo informações da imprensa local. Piñera estava a bordo do helicóptero que caiu no Lago Ranco, na região de Los Ríos. Ao todo, quatro pessoas estavam na aeronave. Equipes de resgate foram acionadas e já estão no local.