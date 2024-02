Os Estados Unidos lançaram, nesta sexta-feira, 2, um ataque aéreo a dezenas de locais no Iraque e na Síria usados por milícias apoiadas pelo Irã. Trata-se da operação inicial de retaliação ao ataque de drones que matou três soldados dos EUA na Jordânia no fim de semana passado, disseram autoridades à agência Associated Press.