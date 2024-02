O governo do presidente Joe Biden planeja investir US$ 20 bilhões na fabricação nacional de guindastes de carga, buscando combater o uso de produtos fabricados na China com software avançado em muitos portos norte-americanos, sob temores de um possível risco à segurança nacional. A medida faz parte de um conjunto de ações que estão sendo tomadas pelo governo nesta quarta-feira com o objetivo de melhorar a segurança cibernética marítima.