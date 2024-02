O secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, disse nesta quinta-feira, 1º, que os EUA estão se preparando para tomar medidas significativas em resposta às mortes de três de seus militares em um ataque a uma base na Jordânia. Segundo ele, é hora de desmantelar ainda mais as milícias apoiadas pelo Irã que atacaram as forças e navios dos EUA no Oriente Médio.