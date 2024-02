O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, promoveu hoje um dos vice-presidentes do banco central do país, Fatih Karahan, à liderança da autoridade monetária. O economista ocupará o cargo no lugar de Hafize Gaye Erkan, que pediu demissão ontem após ter sido alvo do que classificou de "assassinato de reputação" na mídia local.