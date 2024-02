A pré-candidata republicana Nikki Haley utilizou as redes sociais para reforçar que segue na disputa pela indicação do partido nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Após a derrota para Donald Trump na Carolina do Sul, Estado em que foi governadora, Haley declarou que tem o dever de continuar sua campanha para evitar uma eleição no "estilo soviético", com apenas um candidato.