As eleições primárias em Michigan, nos Estados Unidos, devem levar as atenções à força do presidente Joe Biden dentro do Partido Democrata e às turbulências do Partido Republicano dentro do Estado. Marcada para terça-feira, 27, a disputa em Michigan é a última corrida antes do calendário eleitoral se ampliar na Super Terça, em 5 de março, quando as eleições serão realizadas em cerca de 14 estados.