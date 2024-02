O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou na noite desta segunda-feira, 19, que a declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que comparou a ação de Israel na Faixa de Gaza com o Holocausto é "um grito de protesto" contra a violência que acontece na região. Em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, Padilha pontuou que as críticas de Lula não foram ao povo judeu, mas o governo do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.