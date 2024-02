Uma coalizão internacional liderada por Estados Unidos e Reino Unido confirmou, há pouco, que conduziu hoje uma nova rodada de ataques contra os Houthis. Em comunicado conjunto, os países informaram que a ofensiva atingiu 36 alvos do grupo rebelde em 13 locais no Iêmen, em retaliação pelas repetidas investidas dos militantes contra navios comerciais no Mar Vermelho.