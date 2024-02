Os incêndios florestais na região de Valparaíso, no centro do Chile, e em Viña del Mar, já deixaram ao menos 131 mortos, segundo dados mais recentes divulgados pelo Serviço Médico Legal (SML) do país. Entre as vítimas, 79 foram identificadas, segundo o SML. Mais de 3 mil casas foram destruídas pelos incêndios, de acordo com as autoridades chilenas. Cerca de 35 pessoas seguem desaparecidas, segundo a ministra do Interior, Carolina Tohá.