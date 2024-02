O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, se manifestou mais uma vez nas redes sociais para repudiar a comparação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva entre a guerra atual na Faixa de Gaza e o Holocausto, que gerou uma crise diplomática entre os dois países. Na sua conta do X (antigo Twitter), Katz publicou um vídeo da brasileira Rafaela Triestman, sobrevivente do ataque terrorista do Hamas no dia 7 e outubro, para justificar a campanha militar israelense no enclave como "guerra justa".