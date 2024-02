Na tentativa de mostrar apoio aos ucranianos no segundo aniversário da invasão russa, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou neste sábado, 24, um pacote de ajuda de US$ 3 bilhões ao país durante visita a Kiev. "O objetivo é ajudar o povo ucraniano, que tem sentido diariamente os efeitos devastadores desta guerra", disse Trudeau.