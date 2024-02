O Irã realiza eleições parlamentares nesta sexta-feira, 1º, em meio a um descontentamento geral no país que torna incerto o número de eleitores que irão votar. Autoridades instam a população a comparecer, mas o contexto de economia em crise, protestos em massa contra a repressão e tensões com o Ocidente fez com que muitas pessoas escolhessem se abster e apelar ao boicote.