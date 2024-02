O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, se reuniu com líderes no Egito e deve viajar ao Catar nesta terça-feira, 6, para conversar com as autoridades do país no segundo dia de uma viagem ao Oriente Médio que visa contribuir para a costura de um acordo de pausa nos combates em Gaza e na libertação de reféns israelenses no enclave palestino. Além disso, Blinken busca assegurar os aliados americanos na região que Washington não quer que a troca de ataques entre forças americanas e milícias apoiadas pelo Irã se transforme em uma guerra regional.