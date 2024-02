O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, se reuniu nesta quarta-feira, 21, com o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto, em Brasília - uma escala do chefe da diplomacia americana antes da reunião de chanceleres do G20, no Rio. Segundo o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, na conversa entre os dois, a portas fechadas, Blinken disse a Lula que discorda da comparação de Gaza com o Holocausto, feita pelo brasileiro no domingo, 18.